Mike Boddé, van cabaretier tot componist; ‘Ik leer eindelijk een beetje componeren, daar word ik blij van’

,,Verwacht geen ‘geestige terzijdes’ maar stukken waarin ik me op mijn gemak voel als componist”, licht de pianist toe. Want: hij is trots op zijn creaties waarin jazz de rode draad is, maar die aanleunen tegen pop of klassiek.

Vóór de tijd van de mooie liedjes maakte Boddé al naam als pianist, cabaretier en stemmenimitator in onder meer Kopspijkers met Jack Spijkerman, de Mike & Thomas Show met Thomas van Luyn en de eerste twee seizoenen van Kanniewaarzijn. In 2016 trok Boddé zich terug uit de cabaretwereld en sindsdien richt hij zich voornamelijk op het tv-programma Podium Klassiek.

Twee bier

Boddé is een gevoelsmens. De ideeën voor zijn muziek komen uit zijn leven en uit zijn hart. In 2010 schreef hij het boek Pil, waarin hij openhartig spreekt over de zware depressie die hem enkele jaren gevangen hield en die optreden onmogelijk maakte. ,,Een van mijn composities gaat over die periode, over de psychotherapie en over het advies altijd te spelen alsof je twee bier op hebt.” (Zie op YouTube Het twee biertjes gevoel met bassist Niels Tausk, red.). Met Niels Tausk en saxofonist Tom van Beek speelt hij al jaren samen. ,,Vijfendertig jaar al vormen we een trio. Niels en Tom zijn fantastische musici en goede vrienden.”

Mike Boddé (1968) werd geboren in Rotterdam, waar hij pianoles kreeg van pianiste en componiste Rie Kool (1906-1977). Op zijn negentiende vertrok hij naar de Verenigde Staten om jazz te studeren, terug in Nederland ging hij naar het conservatorium in zijn geboortestad. Zijn lievelingscomponist is de laatromantische Rus Sergei Rachmaninow. ,,Ik val altijd weer voor zijn ongebreidelde emotie en voor de schitterende harmonische rijkdom.”

Gekke blouses

Een andere liefde van Boddé zijn de blouses die hij draagt en die hijzelf ‘spectaculair’ noemt. In Eindhoven kiest hij voor ‘een blouse met barokke motieven die soms tegen de pop aanleunen, met hier en daar een knipoog naar klassiek’. ,,Ik draag graag gekke blouses, ik ben het uithangbord van het Rotterdamse overhemdenmerk Wolff Blitz, vandaar.”

Quote Ik draag graag gekke blouses, ik ben het uithang­bord van het Rotterdam­se overhemden­merk Wolff Blitz Mike Boddé

Niet te veel grappen dus in het Muziekgebouw maar een tamelijk serieus concert. ,,Die grappenmaker ben ik niet meer. Ik leer eindelijk een beetje componeren, en daar word ik blij van!”

Mike Boddé Trio, 7 januari 17u, Meneer Frits (Muziekgebouw)