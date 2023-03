Barones geeft rondleiding over kasteelcamping

Lezersbrie­ven: Hoog tijd voor dna-databank | Villa moet afgebroken | Denk goed na over de Diezebrug | CDA een gezinspar­tij?

Het OM wil particuliere databanken inzetten om cold cases op te lossen (BD, 7/3). Bij zo’n bericht komt bij mij voor de zoveelste keer de vraag op of we niet een algemene dna-databank zouden moeten hebben. In de afweging van de belangen van slachtoffers en die van verdachten, slaat de balans voor de meerderheid van de Nederlanders ongetwijfeld door naar de belangen van het slachtoffer en diens omgeving.