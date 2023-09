Lezersbrieven Mening | Tinnitus? Daar is niets humoris­tisch aan!

Graag wil ik reageren op de dagelijkse cartoon van Paul Kusters in het BD van vrijdag 1 september. Allereerst wil ik delen dat ik de cartoons van Paul waardeer door zijn originaliteit en gevatheid. Deze keer raakte mij de tekst in de cartoon (Toos en Henk zijn met vakantie) waarin Henk met een vliegenmepper in de slaapkamer staat en Toos zegt: ‘Het is je tinnitus Henk. Kan het licht uit?’ Ikzelf heb gedurende 10 jaar de diagnose tinnitus en ik kan u vertellen, daar is niets humoristisch aan. Geen greintje zelfs! Het is iedere dag hard werken om met tinnitus om te gaan en te leven. De buitenwereld ziet niets aan je, terwijl je energie wegvloeit, 24 uur dag in dag uit, naar het (over)leven met een constante brom, piep, suis, kortom geluid in je hoofd wat je nooit maar dan ook nooit kunt uitzetten. Definitief. Ik klop mezelf op mijn schouder dat ik heb leren leven met tinnitus. Soms grijpt het me naar de keel en vraag ik me af: hoe lang houd ik het nog vol? Mensen met tinnitus hebben suïcidale gedachten, kunnen zelfs suïcide plegen. Kortom: tinnitus is niet iets om lacherig over te doen. Was het maar zo! Het is een serieuze chronische kwaal, waar voorlopig geen remedie tegen is gevonden. Hopelijk kan Paul in de toekomst rekening houden met het feit dat wanneer hij zijn cartoon ‘lanceert’ met betrekking tot chronische ziektes, hij er mensen mee kan kwetsen. Voor de toekomst wens ik hem blijvende scherpte en wijsheid toe!