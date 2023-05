Boxmeerse Zwem- en waterpoloclub jubileert en junior-versie van ‘Plo Draait Door’

Lezersbrieven Mening | Brood, daar zit wat in

Het is niet dat wij iets hebben tegen de culinaire rubriek van Carla Kentgens in deze krant, maar toch wrijven wij onze ogen wel eens uit wanneer we zien welke bedragen soms moeten worden neergeteld om de rekening van het eetfestijn te voldoen. Geen probleem als je een goed gevulde portemonnee hebt, maar dat is in deze tijden lang niet iedereen meer gegeven. Heel schrijnend vonden wij echter het contrast in de berichtgeving rond het overlijden van broodpater Gerrit Poels en het etentje in restaurant Odille in Sint-Oedenrode [BD 28 april]. Voorafgaand aan de maaltijd daar werd een zandloper op tafel gelegd ‘om de tijd stil te zetten voor ontspanning’. Voor het tweepersoons driegangenmenu moest een ‘serieuze, maar verantwoorde’ rekening van 240 euro worden voldaan. Och, voor wie het breed heeft, bestaan prijsplafonds kennelijk niet. Maar broodpater Gerrit Poels had met die 240 euro zeker een kleine honderd noodlijdende gezinnen van een broodnodig brood kunnen voorzien. En hij heeft tijdens zijn fietstochtjes in het holst van de nacht beslist geen zandloper voor wat ontspanning op zijn stuur gehad.