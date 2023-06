Een archeologe in de dop en een heleboel winnaars

Lezersbrieven Mening | Als Jumbo sport wil sponsoren, kan het dat beter doen in de amateur­sport

In het artikel in BD van 3 juni met als kop ‘Max Verstappen heeft bedrijven voor het uitzoeken’, wordt het beëindigen van de sponsordeals door Jumbo met onder andere Max, het wielrennen en het schaatsen negatief beoordeeld door sportmarketeers. Sportmarketeer Van den Wall Bake noemt het een populistisch besluit en is van mening dat je met het sponsoren van sport laat zien dat je sociaal maatschappelijk betrokken bent. Het doel van een sportmarketeer is om vraag en aanbod in de sport samen te brengen. Sportmarketeers verdienen aan het promoten van (top)sport. Het binnenhengelen van sponsors voor topsporters is onderdeel van hun vak. Het artikel is dan ook doordrenkt van verdediging van het eigenbelang.