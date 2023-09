Lezersbrieven Mening | Mensen met hoge inkomens: ontlast de thuiszorg en ga zelf op zoek naar particulie­re hulp

Thuiszorg staat volop in het nieuws, er wordt maar liefst in zeven delen over geschreven de komende tijd [BD 5 september; serie Zorgen over thuiszorg; ‘Achter elke voordeur zit een ander verhaal’]. Er moeten heel veel omslagen gemaakt worden bij zowel cliënten als bij het personeel en niet te vergeten bij de gemeenten! Waarom bij de gemeenten, zult u denken. Dat zal ik u haarfijn uitleggen: het is van de zotte, dat bijvoorbeeld iemand met een inkomen van minimaal 3000 euro of hoger, evenveel eigen bijdrage per maand voor huishoudelijke hulp betaalt als iemand met een minimum inkomen! Beiden betalen een eigen bijdrage van 19 euro per maand, sinds de afschaffing van de inkomensafhankelijke bijdrage. En dan wordt er (met regelmaat) geklaagd door iemand met een hoog inkomen dat er niet naar wens gepoetst wordt, of dat de ramen maar één keer in het half jaar gezeemd mogen worden. Mijn antwoord hierop is: ga zelf op zoek naar een particuliere hulp, betaal die 19 euro per uur en dan heeft u recht van klagen. Dan komt er misschien weer meer ruimte om huishoudelijke hulp voor 19 euro per maand in te zetten op plaatsen waar dat hard nodig is.