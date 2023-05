Leerlingen koken voor hun ouders en Oranjefeesten in Overloon

Lezersbrieven Mening | Decadentie op grote hoogte

Het plaatselijk evenementenbureau stak de duurbetaalde koppen bij elkaar en verzon een alles overtreffend etentje met een pakkende en natuurlijk Engelse titel: Private dining on the roof arrangement. Het blijkt onderdeel van een vervolg op de Wonderlijke Klim. Dat leverde destijds een mooie ervaring en dito foto’s op. Nu is er dan de mogelijkheid om op zekere hoogte voor 800 euro per couvert een vorkje te prikken met beperkte alcoholinname. Het geld komt ten goede aan de Sint-Jan en aan het gewone volk om gereduceerd of zelfs gratis de Avontuurlijke Klim rond het dak van onze kathedraal te beleven. Het bedrijfsleven is dolenthousiast. De Sint-Jan heeft het geld gewoon nodig. Wat willen we nog meer? Eigenlijk voorlopig maar even niets. De reuzen van de middelmaat (Jules de Corte schreef er een pakkend liedje over) hebben weer iets om naar uit te kijken. En ik verwonder me erover hoe dichtbij fantasieloze gefortuneerden en hun aanhangsels bij God proberen te komen om hem, zonder gêne, te laten zien hoe goed ze het hebben. Dichterbij zullen ze, voorlopig, niet komen.