Oproep: WOZ-waar­des schieten omhoog in de regio, hoe heftig is de stijging bij u?

Een brief krijgen die pijn doet: het is voor veel mensen met een eigen huis deze dagen de bittere realiteit. Overal in de regio vallen nu namelijk de nieuwe bepaalde waardes van huizen binnen. Plus de daaraan gekoppelde belastingen die je moet gaan betalen aan de gemeente waarin je woont.