Start eindexamens en repetities voor de Genneps Revue

Lezersbrieven Mening | Je gaat toch niet meer stemmen op kandidaten in het land dat je definitief verlaten hebt?

Turken mogen naar de stembus. Erdogan wil herkozen worden. De man die Zweden niet in de Navo wenst, tenzij Zweden de Koerden aanpakt. De man die Turken in Europa bezweert niet te integreren of te assimileren. Turkse Nederlanders (of Nederlandse Turken?) mogen ook stemmen. Erdogan zou herkozen kunnen worden door zijn grote aanhang onder Turken in Europa. Twee dingen houden mij bezig: 1) Begin jaren 70 zijn 10.000 Turkse gastarbeiders definitief in Nederland gebleven. Zij mochten zich hier met gezinsleden herenigen. Kan iemand mij uitleggen hoe dat na 50 jaar bijna een half miljoen Turken kunnen zijn? Dat kan niet anders dan door een grootschalige volgmigratie. Is dat ooit onderwerp van verkiezingen geweest? Met andere woorden: hebben autochtone Nederlanders daar iets over te vinden? 2) Als je emigreert, ga je op in het gastland, omarm je de zeden en gewoonten ter plaatse en ga je niet meer stemmen op verkiezingskandidaten in het land dat je definitief verlaten hebt. Het zou belachelijk (én onwenselijk) zijn als Nederlanders, die in de jaren 50 en 60 naar Canada of Australië zijn vertrokken, nu nog hun stemrecht in Nederland konden uitoefenen. Het ware wenselijk als Turken in Nederland zich volledig op het Westen zouden richten en zich niet meer wekelijks in de moskee door de imam van Diyanet (‘Turkse Presidium voor Godsdienstzaken’) lieten vertellen hoe hier te leven.