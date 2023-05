Te veel kinderen kijken te lang op hun scherm

Lezersbrieven Mening | Tadic tuimelde naar de grasmat, alsof hij door een rat was gebeten

En opnieuw kots ik weer van PSV-Ajax, maar dan vooral van een speler als Tadic. Hij tuimelde weer naar de grasmat. Dit was voor 100 procent aanstellerij, ik meen in de 23ste minuut van de wedstrijd. Opnieuw sloeg hij het gras kapot, alsof hij door een rat gebeten is. Precies dezelfde aanstellerij als in de wedstrijd Feyenoord-Ajax. En bij een volgende overtreding staat die irritante vent weer als eerste bij de scheidsrechter te klagen om zijn zin te krijgen. Ik zeg het nogmaals: het begint bij de scheidsrechter; als spelers het met een fluitsignaal niet eens zijn, dat kan, maar hou ze op afstand. Zo niet, dan meteen een gele kaart. Dan krijg je geen irritatie langs de lijn of op de tribunes.