Vuurtje stoken en 75 jaar en nog steeds sportief

VAN DE LEZER ‘Fietspad Annanina's Rust is zonder verlich­ting pikkedon­ker en vooral sociaal onveilig’

DIESSEN - Wat laten we ons toch weer in de luren leggen door de provincie. ,,Geen meldingen ontvangen”, zegt de provincie over het onveilige fietspad langs Annanina's Rust in Diessen. Alsof iemand ook maar iets meldt bij de provincie.