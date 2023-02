‘Hup Esther, je kunt het’

Van de lezerSchrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

,,Een tijdje terug vertelde mijn zus een verhaal dat eigenlijk weinig bijzonders was. Er was echter één detail, waarbij ik spontaan in lachen uitbarstte. Het was zelfs zo, dat, als ik er later aan terugdacht, ik opnieuw in de lach schoot. Ik zal u vertellen waarom.

Mijn zus had deelgenomen aan de jaarlijkse Strandwandelmarathon. Zij had daar hard voor getraind en ze was op die bewuste zondag al vroeg uit de veren. Ze ging met een vriendin richting Zeeland, op weg naar hun marathonloop.

De eerste kilometers ging het allemaal van een leien dakje. Er stonden op een aantal plekken mensen langs de route om de lopers aan te moedigen. Gelukkig liepen ze samen, want om de beurt moesten ze elkaar oppeppen gedurende de marathon. Dat hielp wel, want ze hebben de marathon allebei uitgelopen en in een prima tijd.

Maar wat gebeurde er onderweg: Mijn zus liep over het strand en daar stonden een man en een vrouw de lopers aan te moedigen. ‘Hup Esther, het gaat goed, je kunt het!’ Esther dacht in een flits: ‘Hé, ome Kees, leuk, dat die hier staat, maar die vrouw naast hem, is niet tante Jo!”. Ze zwaaide wat twijfelachtig terug en liep al op ome Kees af, die haar wat vreemd aankeek.

Toen realiseerde ze zich, dat bij inschrijving het inschrijfnummer én de naam van de loper op de voorkant van het shirt stonden, dus ja, dat maakt het aanmoedigen een stuk persoonlijker. En bovendien: die man wás ome Kees helemaal niet.”

Wil van Aalst,

Breda

Uw bijdrage als gastschrijver in de krant? Schrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks selecteren wij enkele inzendingen voor plaatsing in onze krant en online. U kunt uw bijdrage, maximaal 350 woorden, sturen naar: mijnbndestem@bndestem.nl