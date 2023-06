Koorzang met ballet in Tielse kerk en Dean, Badr, Sam en Roy winnaars Techniekwedstrijd Rivierengebied

DE KWESTIE (GESLOTEN) Nieuwe wijk Maasterras in Dordrecht autoluw: een goed idee of juist te onprak­tisch? Wat vindt u?

De nieuwe wijk Maasterras in Dordrecht wordt zeer autoluw. Wat de gemeente betreft, is dat een no-brainer: de ruimte is beperkt en de bewoners hebben goede voorzieningen op loop- of fietsafstand. Maar op social media blijkt dat de weerstand tegen het idee groot is. Wat vindt u? Vertel het ons!