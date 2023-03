jouw mening + video Provincia­le verkiezin­gen; Is de Bommeler­waard beter af bij Brabant?

ZALTBOMMEL - Zo'n beetje alle neuzen in de Bommelerwaard staan richting Den Bosch. We gaan er naar het ziekenhuis, naar de winkels, de bioscopen. We gaan er uit eten, naar school en we werken er vaak. Brabantse zorginstellingen verzorgen de Bommelerwaardse ouderen. Zouden de inwoners van de Gelderse gemeenten Maasdriel en Zaltbommel niet beter af zijn bij de provincie Noord-Brabant?