Afschuwelijke blessure: MMA-vechter raakt vinger kwijt

Pliev stond in de octogon tegenover Devin Goodale uit Amerika. Al in de tweede ronde werd de vinger van Pliev losgerukt van zijn hand. De scheidsrechter stopte, nadat de bizarre ontdekking werd gedaan, onmiddellijk het gevecht.

De vinger van Pliev raakte in de eerste ronde ontwricht, maar zelf wist hij niet precies hoe dat is gebeurd. ,,In de tweede ronde pakte hij (Goodale, red.) vervolgens mijn handschoen en hield hem vast”, verklaarde Pliev na afloop tegenover ESPN . ,,Ik voelde wel iets aan mijn vinger, maar we bleven vechten. Nadat de tweede ronde voorbij was, zag ik een stuk bot uitsteken. Ik wilde blijven vechten, maar de dokter wilde dat het gevecht stopte.”

Er volgde een zoektocht naar de vinger, die uiteindelijk na luttele minuten ‘gewoon’ in de handschoen van Pliev werd gevonden. Later onderging hij in het ziekenhuis een operatie, waarbij de vinger weer is teruggezet aan zijn hand. Het is nog niet zeker of de voormalig olympisch worstelaar het gewricht straks weer volledig kan gebruiken. Goodale werd op basis van een technische knock-out uitgeroepen tot winnaar.