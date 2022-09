Anthony Joshua accepteert aanbod Tyson Fury: Britse clash in december

Anthony Joshua heeft het aanbod van Tyson Fury voor een gevecht in de ring geaccepteerd. De twee Britse boksers staan zodoende op 3 december tegenover elkaar in Cardiff. Het team van Joshua was in principe al eerder akkoord, maar besloot pas dinsdag met het nieuws naar buiten te komen vanwege het overlijden afgelopen week van koningin Elizabeth.