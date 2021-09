Badr Hari duwt, Jamal Ben Saddik spuugt: staredowns lopen wel vaker uit de hand

Poirier weet dat hij McGregor opnieuw zal verslaan: ‘Een vechters­hart kun je niet kopen’

30 juni Voor Dustin Poirier is het al duidelijk waarom hij Conor McGregor voor een tweede keer zal verslaan: hij beschikt over een vechtershart in tegenstelling tot de Ier, die door zijn verworven rijkdom ongemotiveerd is geworden. De twee kemphanen staan over twee weken, op 10 juli, tegenover elkaar tijdens UFC 264.