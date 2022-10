Badr Hari verliest slopend gevecht van Alistair Overeem en denkt serieus na over kickbokspensioen

Kickbokser Badr Hari (37) denkt er serieus over na om te stoppen. Dat zei hij na afloop van zijn verloren gevecht tegen de 42-jarige Alistair Overeem, vanavond in de Gelredome. De jury riep Overeem na een ijzersterke derde ronde unaniem tot winnaar uit. Na afloop sprak Hari het publiek toe na een confrontatie tussen Overeem en Rico Verhoeven in de ring en kondigde hij aan een vechtpensioen serieus te overwegen.

Door Tim Reedijk



Op een avond zonder knock-outs in alle negen partijen zat het venijn duidelijk in de staart. Badr Hari was op de winnende hand in de eerste twee rondes, maar daarna ging het in de derde helemaal mis. Twee keer kreeg de Marokkaanse Amsterdammer acht tellen, waarna Alistair Overeem unaniem tot winnaar werd uitgeroepen tot de jury.

Direct daagde Overeem, tijdens het gevecht massaal uitgefloten door het publiek dat op de hand van Hari was, wereldkampioen Rico Verhoeven uit. Die kwam vervolgens in de ring en ging de confrontatie aan met Overeem. Koren op de molen voor Glory, dat nu alle reden heeft om de twee in het voorjaar van 2023 tegenover elkaar te zetten voor een wereldtitelgevecht.

Maar toen moest het grootste nieuws van de avond nog komen. Hari greep de microfoon uit de handen van de twee kemphanen en sprak het publiek toe. Hij kondigde daarbij zijn afscheid aan, althans, hij hintte daar heel sterk op door te zeggen dat hij er serieus over nadenkt. ,,Als ik jullie niet meer zie: bedankt voor alles.”

Hari's laatste jaren bij Glory zijn gekenmerkt door nederlagen en blessures. Tegen Overeem leek hij eindelijk weer een zege aan zijn palmares toe te voegen. In een halfvolle, maar uitverkochte Gelredome – de helft was met een doek afgedekt – was het publiek duidelijk op zijn hand. Zowel Overeem als Verhoeven, die voor het gevecht even in beeld kwam, werden uitgefloten. Hari begon geheel in zijn stijl aanvallend aan de partij en kreeg de eerste ronde toebedeeld van de jury.

In de tweede ronde ging Overeem even naar de grond en bleef hij het moeilijk houden. Vlak voor het einde stootte hij Hari wel een keer hard op zijn kin. In de derde ronde werd het een slijtageslag die Overeem naar zijn hand zette, met twee knockdowns van Hari. Dat maakte het verschil voor de jury, die Overeem dus unaniem tot winnaar van de partij verklaarde.

Volledig scherm Alistair Overeem tegen Badr Hari. © ANP

Trilogie

Het gevecht tussen Badr Hari en Alistair Overeem betekende de voltooiing van een trilogie tussen beide vechters. In 2008 en 2009 vochten ze al tegen elkaar. In de eerste confrontatie won Overeem al in de eerste ronde op knock-out. Hari nam een jaar later revanche met een technische knock-out in de eerste ronde.

Reden genoeg voor Glory om ze, in de herfst van hun carrières, voor de laatste keer tegen elkaar te zetten. De 42-jarige Overeem hoopte aanvankelijk op wereldkampioen Verhoeven, de partij die hij voorgeschoteld kreeg toen hij zijn contract tekende bij Glory. Destijds moest hij geblesseerd afzeggen. Verhoeven vecht eind oktober op zijn eigen evenement en dus hapte Overeem toe toen hij de partij tegen Hari aangeboden kreeg. Nu hij die heeft gewonnen, lijkt het titelgevecht tegen Verhoeven alsnog in de maak.

,,Er staat voor mij nog een iemand op het menu en dat is Rico. Ik ga hem slopen en dat weet hij ook”, zei Overeem. Verhoeven reageerde fel in de ring. ,,Ik vind het lachwekkend. Denk je dat deze man mij zo gaat verslaan? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat er heel veel gesloopt gaat worden. Ik ga hem slopen.”

Volledig scherm Badr Hari. © ANP

Rest van de kaart

Voordat Hari en Overeem elkaar troffen, was het de beurt aan superbantamgewichtkampioen Tiffany van Soest, die haar puike optreden eerder dit jaar beloond zag worden met een ‘co-main event-gevecht’ vanavond. Zij nam het op tegen Sarah Moussaddak en versloeg haar op unanieme jurybeslissing.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. In het lichtzwaargewicht heet de nieuwe kampioen Sergej Maslobojev (35). Hij vocht om de vacante titel tegen Tarik Khbabez, het voormalig zwaargewicht dat zijn eerste partij een gewichtsklasse lager vocht. Het was een wonder dat beide vechters bleven staan in een keiharde partij. Maslobojev kreeg na ‘split decision’ van de jury de kampioensriem om zijn middel, tot ongeloof van de uiterst taaie Khbabez.



Voor die partij verdedigden twee Glory-kampioenen hun titels. Tyjani Beztati (24) was in het lichtgewicht na een zinderende partij over vijf ronden te sterk voor Stoyan Koprivlenski uit Bulgarije, ook op ‘split decision’ van de jury. De ervaren Petch (27) uit Thailand bleef kampioen in het vedergewicht. Hij versloeg Abraham Vidales over vijf rondes, die hij allemaal kreeg toegewezen.

Levi Rigters deed in de openingspartij van het ‘main event’ goede zaken in het zwaargewicht. Hij was ontevreden over zijn gevecht, maar won wel op unanieme jurybeslissing van Glory-nieuweling Tariq ‘Cookie’ Osaro. De 27-jarige Rigters heeft nog steeds voor ogen om voor zijn 29ste de wereldtitel van Verhoeven af te pakken.

Uitslagen prelims:

Cesar Almeida wint op unanieme jurybeslissing van Serkan Ozcaglayan (middengewicht).

Donegi Abenda wint op unanieme jurybeslissing van Felipe Micheletti (lichtzwaargewicht).

Sergej Braun wint op jurybeslissing van Michael Boapeah (middengewicht).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.