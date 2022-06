Boksers Oesyk en Joshua vechten in augustus weer om wereldtitel

In het duel in Djedda in Saudi-Arabië staan de titels bij de vier bonden WBA, WBO, IBF en IBO op het spel.

Oesyk, die als profbokser in negentien partijen nog ongeslagen is, won in september op punten. De 32-jarige Joshua leed in 26 profduels twee nederlagen en won 22 keer op knock-out. De Brit had contractueel laten vastleggen dat hij binnen afzienbare tijd recht had op een revanchepartij. Daar ontstonden twijfels over nadat Oesyk was teruggekeerd naar zijn thuisland vanwege de Russische invasie van Oekraïne, eind februari.