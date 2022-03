Column Remy Bonjasky | ‘Hooligans bij Glory, dat doet echt zeer bij liefhebbers zoals ik’

Het was gisteravond lange tijd een gala zoals het hoort te zijn. Er hing een prettige sfeer, ik was best een beetje zenuwachtig. Zo’n gevoel van: hier gaat wel wat gebeuren. Sport voerde de boventoon. De eerste paar wedstrijden waren een goede opbouw naar wat groots. Jay Overmeer in de prelims, Tiffany van Soest die er vlekkeloos doorheen liep, de twee Turken die er allebei hard tegenaan gingen, een goede partij tussen Ben Moh en Billet.