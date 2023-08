Column Remy Bonjasky | Of ik het gevecht van Jake Paul serieus neem? Nee, het is entertainment

exclusieve samenvatting Geëmotio­neer­de Tommy Fury verslaat Jake Paul in beladen gevecht en houdt familie­naam hoog

Tommy Fury heeft het langverwachte gevecht met Jake Paul in zijn voordeel beslist. In Saoedi-Arabië was het halfbroertje van zwaargewichtkampioen Tyson Fury de sterkste na acht ronden. Het titanengevecht werd beslist op punten. Een split decision van de jury wees uit dat de 23-jarige Brit de beste was.