Column Remy Bonjasky | Plazibat heeft ritme en slaat mensen neer, dan ben je een goede uitdager voor Rico

UFC-vech­ter valt tegenstan­der na nederlaag aan op straat: ‘Je moet je bek houden over mijn kinderen’

Ooit waren Jorge Masvidal en Colby Covington beste vrienden en huisgenoten. Sinds gisteren is dat stadium verder weg dan ooit. Nadat Covington zes maart een tweestrijd in zijn voordeel had beslecht, sloegen bij Masvidal gisteren alle stoppen door toen de twee elkaar tegen het lijf liepen.

23 maart