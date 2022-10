Column Remy Bonjasky | Wat ik mooi zou vinden: als Overeem een kaartje voor ‘Hit It’ koopt en daar gaat sarren

Podcast met Bonjasky | De gro­te-Collision 4-nabeschou­wing, over afscheid Badr Hari en plannen Overeem

In een ingelaste In de Ring, de vechtsportpodcast van het AD met oud-kickbokskampioen Remy Bonjasky, blikken ‘The Flying Gentleman’ en verslaggever Tim Reedijk terug op Collision 4 in de Gelredome. Met name het naderende afscheid van Badr Hari en de titelaspiraties van Alistair Overeem worden uitvoerig besproken.

9 oktober