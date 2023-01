Conor McGregor komt goed weg bij aanrijding door een auto: ‘Het was mijn tijd nog niet’

Volgens McGregor was het niet zomaar een simpele aanrijding. ,,Hij reed met volle snelheid zo door mij heen. Gelukkig heb ik door het vele worstelen en judo een goede landing kunnen maken. Mijn ervaring en routine met vallen heeft mijn leven hier gered.”



McGregor toonde zich een sympathiek ‘slachtoffer’, want even later maakte hij een filmpje in de auto van de man die hem aanreed. Ook de bestuurder was duidelijk flink geschrokken, maar gaf McGregor en zijn kapotte fiets nog wel even een lift.