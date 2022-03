Eerste gevecht in jaren van Ismael Londt eindigt in deceptie

Video Nederlan­der Regian Eersel steelt de show en verdedigt titel met succes

Regian Eersel heeft in Singapore met succes zijn ONE Championship lichtgewicht kickbokstitel verdedigd. De Nederlands-Surinaamse topvechter, die al geruime tijd ongeslagen is, versloeg in een spannend gevecht de Rus Islam Murtazaev.

