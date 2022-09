Floyd Mayweather slaat Asakura knock-out in demonstratiepartij en strijkt 20 miljoen op

Floyd Mayweather heeft laten zien ook op 45-jarige leeftijd zijn mannetje nog te staan in de ring. De meervoudig wereldkampioen versloeg de Japanse MMA-vechter Mikuru Asakura in een demonstratiepartij in Tokio. Aan het eind van de tweede ronde sloeg hij zijn vijftien jaar jongere tegenstander knock-out.

Mayweather is sinds 2017 met pensioen, maar draaft nog wel regelmatig op in demonstratiepartijen. De Amerikaan maakt er geen geheim van dat dit vooral uit financiële overwegingen is. ,,Een makkelijke tegenstander om makkelijk geld te verdienen”, zo blikte hij eerder deze week vooruit op zijn partij tegen Asakura. De Japanner is naast MMA-vechter ook een populaire Youtuber met meer dan 2,7 miljoen abonnees

Asakura slaagde er bij zijn boksdebuut nog in om een aantal stoten af te weren, maar had weinig meer in te brengen toen Mayweather agressiever werd. Toen de Amerikaan tegen het einde van die ronde een rechtse hoek uitdeelde, ging Asakura tegen de grond en kon niet meer opstaan.

,,Boksen is voor mij als ademhalen”, reageerde Mayweather, die met zijn overwinning een slordige 20 miljoen dollar opstrijkt. Momenteel is hij in onderhandeling om een ​​ontmoeting te organiseren tegen de Ierse MMA-ster Conor McGregor, die hij in zijn laatste professionele gevecht in 2017 versloeg door technische knock-out .

