Gevecht Badr Hari afgebroken wegens heftige rellen tussen fans, bizar einde Glory 80

Deze week in 1998 De tropenja­ren van een Tilburgse toptaekwon­do­ka: van EK met gebroken enkel tot ontdekking in Teheran

Of taekwondo zijn leven was? Nou en of; Tommy Mollet (42) ging zelfs ooit met een gebroken enkel en een kapotte meniscus naar de EK. Die mentaliteit bracht de Tilburger ver, al kostte het ook veel kruim: van taekwondo word je niet rijk. Maar het verrijkte wél zijn leven, zoals die keer in Teheran.

4 februari