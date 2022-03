Gevecht Badr Hari afgebroken wegens heftige rellen tussen fans, evenement gaat niet verder

Er hing al voor het gevecht een zeer explosieve sfeer in de Trixxo Arena in Hasselt, met een heel groot ‘Badr Army’ maar tegelijkertijd ook een stevige groep met Poolse fans die Wrzosek steunden. Even dreigde het gevecht uitgesteld te worden, maar het publiek hield zich enigszins rustig. Alhoewel, verbaal niet. Hari vocht een overtuigende eerste ronde en was Wrzosek daarin de baas.