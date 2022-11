Gevecht in Japan haalt Melvin Manhoef alweer uit vechtsportpensioen

Melvin Manhoef (46) gaat op 28 december alweer de ring in. Hij staat in Japan tegenover Igor Tanabe op het zogeheten INOKI BOM-BA-YE-evenement. Manhoef kondigde in september nog zijn afscheid van de vechtsport aan.

Manhoef speculeerde afgelopen zaterdag in de studio bij Videoland al over een rentree en liet zich deze dagen meermalen gelden op sociale media met posts over een eventuele comeback in de ring. Nu heeft een Japanse promotor Manhoefs gevecht wereldwijd gemaakt.

INOKI BOM-BA-YE is een evenement dat nieuw leven is ingeblazen na het overlijden van oud-vechter Antonio Inoki. Het slaat de handen ineen met de Japanse promotor Ganryujima. Die kondigde het gevecht van Manhoef op Twitter aan. Manhoef reist af naar Japan en vecht op 28 december in een hal in Tokio.

Manhoef ging in september officieus met pensioen toen hij zijn laatste Bellator-partij vocht in Dublin. Toen verloor hij op knock-out van Yoel Romero. Hij kende een emotioneel afscheid en gaf een week later in de AD-vechtsportpodcast In de Ring aan moeite te hebben met het feit dat hij zijn carrière moest besluiten met een verliespartij.

