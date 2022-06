Gevechten Glory zijn voortaan exclusief te zien bij Videoland

In het verleden werden kick-boksgevechten van Glory op televisie uitgezonden, bijvoorbeeld door Ziggo en Veronica, maar de laatste jaren werkte de organisatie met een pay-per-view-systeem. Daarbij moet je een klein bedrag betalen om een gevecht of evenement te kunnen zien.

Bij Videoland kun je vanaf 4,99 euro per maand een abonnement afsluiten. Dat is echter wel het goedkoopste abonnement, waarbij je ook reclames krijgt. Het duurste abonnement is 10,99. Dit jaar staan met Glory 81 en Collision 4 in ieder geval nog twee grote evenementen op het programma.

Daarnaast maakte Glory ook bekend dat de serie Glory Rivals via Videoland te zien zal zijn. „We zijn verheugd met de samenwerking met Videoland, een mijlpaal in onze digitale distributie. Videoland is het top streaming platform van Nederland en eigendom van dezelfde groep die eigenaar is van de televisieomroep die Glory’s 1e uitzendpartner in Nederland was”, zegt Scott Rudmann, vice-voorzitter van Glory.