Glory 81: Wosik en Koprivlenski domineren, titelgevecht plus Jamal Ben Saddik op komst

Naast de hoofdpartij is de huidige kampioen in het middengewicht Donovan Wisse aanwezig om zijn titel te verdedigen tegen Juri De Sousa. Stoyan Koprivlenski en Guerric Billet vechten voor een titelgevecht tegen regerend lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati. Ook Luis Tavares had in de Castello van Düsseldorf voor een kampioensgordel moeten vechten, maar zijn gevecht tegen Sergej Maslobojev werd anderhalve week geleden van de ‘fight card’ gehaald.

Chihk Mousa met KO in eerste ronde

De partij tussen Ahmad Chikh Mousa en Rafik Habiat begon spectaculair, waarbij beide heren elkaar te lijf gingen met mokerslagen. Het leek beide kanten op te kunnen, tot Chihk Mousa zijn tegenstrever neersloeg met een linkerhoek. In eerste instantie leek de hoek niet veel schade aan te richten, tot hij enkele momenten later toch de impact voelde en naar de mat ging. Nadat Habiat acht seconden kreeg om te herstellen, wankelde hij nog steeds en wist Chihk Mousa hem uiteindelijk toch neer te krijgen met een knock-out.

Koprivlenski dwingt titelgevecht af

Met een titelgevecht als inzet deelden Koprivlenski en Billet prachtige combinaties uit in de eerste ronde. Het ging over en weer, waarbij het moeilijk was om de score bij te houden. In de tweede ronde was het Koprivlenski die zijn doel beter wist te raken en daarmee trok hij de partij naar zich toe. Hij leek niet moe te worden en trok dat door in de derde ronde. Billet oogde vermoeid, waardoor zijn tegenstander de partij compleet overnam. Hij domineerde de laatste ronde en kwalificeerde zich daarmee voor een titelgevecht tegen lichtgewichtkampioen Beaztati.

Wosik domineert spectaculair

Dennis Wosik en Naoki Yasuda trapten het hoofdprogramma af in Düsseldorf. Wosik wist in de beginfase goed door de dekking van zijn tegenstander te komen. Hoewel de Duitser zijn opponent in de eerste ronde vaak wist te raken, bracht hij zichtbare schade toe. In de tweede ronde leek Naoki beter in de partij te zitten, totdat hij naar het canvas geslagen werd. Hij overleefde de tweede ronde, maar kreeg het in de derde ronde net zo moeilijk. Ook daarin had Wosik volledig de controle in de ring en het was dan ook niet verrassend dat de jury hem aanwees als winnaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Resultaten voorprogramma

Chris Wunn verslaat Ilias Darrazi

De lichtgewichten openden de avond met een goede partij waarin beide heren in elke ronde het midden van de ring opzochten. Met mooie combinaties gingen de vechters elkaar te lijf en weigerden ze op te geven. Uiteindelijk wist geen van de twee de trekker over te halen en besloot de jury de winst aan Wunn te geven.

Michael Boapeah verslaat Florian Kröger

Bij de andere partij in het voorprogramma stonden middengewichten Boapeah en Kröger tegenover elkaar. Boapeah zette flink druk met harde jabs en lowkicks. Kröger had hier flink wat moeite mee en moest daardoor behoorlijk wat incasseren. In de tweede ronde trapte Boapeah zijn tegenstander neer, maar Kröger werd gered door de bel. Ook in de laatste ronde deed Boapeah nauwelijks een stap terug. Hij richtte veel schade aan en won daarmee overtuigend de partij via jurybesluit.