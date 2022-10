Glory gunt Badr Hari tijd en plant nieuw gevecht in voor Antonio Plazibat

Stopt ‘ie of niet? Badr Hari (37) krijgt na zijn verliespartij tegen Alistair Overeem, waarna hij zei een pensioen serieus te overwegen , van kickboksorganisatie Glory de tijd om de balans op te maken. Tegelijkertijd is Glory volop bezig met een nieuw evenement op 19 november in het Duitse Bonn. Zwaargewicht Antonio Plazibat is het uithangbord voor die avond.

,,Het komt niet als een verrassing dat Badr Hari erover nadenkt om te stoppen”, laat Glory-ceo Scott Rudmann in een schriftelijke reactie weten. ,,Ik heb hem gesproken en hij is er duidelijk over dat hij wat tijd wil om na te denken. Wij respecteren zijn keuzes en hopen dat hij terugkeert in de ring. Wij zijn niet bezig met het plannen van een afscheidswedstrijd en voor ons is het geen probleem dat hij zijn tijd neemt.”

Hari gleed logischerwijs nog verder af op de zwaargewichtranglijst van Glory, waarop Alistair Overeem als nieuwe naam nu de vijfde plek inneemt. Hij lijkt de logische nieuwe uitdager van wereldkampioen Rico Verhoeven. Op de ranglijst staan Antonio Plazibat en Jamal Ben Saddik nog altijd het dichtst achter Verhoeven. Levi Rigters nestelt zich na zijn moeizame zege op Tariq Osaro in de Gelredome achter de twee op de ranglijst. Overeem volgt achter Rigters.

Na het evenement van anderhalve week geleden is Glory nu bezig met de organisatie van Glory 82 op 19 november in het Maritim Hotel Bonn in Duitsland. Uithangbord die avond is Plazibat. De 28-jarige Kroaat mikt al een tijd op een titelgevecht tegen Verhoeven en raakte bij Glory een gevoelige snaar door, samen met zijn trainingsmaat Ben Saddik, een onderling gevecht te weigeren. In elk geval komt Plazibat nu wel weer in actie. In Bonn staat hij tegenover de Roemeen Raul Catinas (34), die als nummer elf op de ranglijst na een verloren partij tegen Nordine Mahieddine in 2021 vooralsnog geen verpletterende indruk maakt in de zwaargewichtdivisie.

Plazibat vs. Catinas is het hoofdgevecht van de avond in Bonn. Het zogeheten co-main event is de wereldtitelpartij in het weltergewicht tussen de Nederlander Endy Semeleer en Alim Nabiyev. In het rijtje bevestigde gevechten (zie kader onderaan) valt verder de naam van Serkan Ozcaglayan op, het populaire en veelbelovende middengewicht uit Turkije dat zijn eerste twee Glory-gevechten won, maar in de Gelredome verloor van Cesar Almeida. Hij neemt het nu op tegen Juri de Sousa, die laatst een titelgevecht verloor van Donovan Wisse.

Gevechten Glory 82

- Antonio Plazibat vs. Raul Catinas (main event)

- Endy Semeleer vs. Alim Nabiyev (co-main event, om de vacante wereldtitel in het weltergewicht)

- Joilton Lutterbach vs. Mark Trijsburg

- Itay Gerson vs. Cihad Akipa

- Jafar Wilniss vs. Michael Blawdziewicz

- Serkan Ozcaglayan vs. Juri de Sousa Prelims Glory 82

- Imad Hamar vs. Brice Kombou

- Denis Wosik vs. Hicham Chaaboute

- Ahmad Chikh Mousa vs. Mohamed el Hammouti