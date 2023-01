Glory komt met ‘kampioenengevecht’ in Rotterdam na blessure Rico Verhoeven

Het evenement heet Glory 84 en de lichtgewichttitel van de 25-jarige Beztati staat op het spel. Zo kan Petch de eerste kampioen in twee gewichtsklasses worden sinds Alex Pereira (nu UFC-kampioen) in 2019. Beztati, uit Amsterdam en vechtend onder de Marokkaanse vlag, verdedigde zijn kampioensriem al twee keer eerder.

Bevestigde gevechten voor Glory 84:

• Tyjani Beztati vs. Petchpanomrung Kiatmookao

• Jay Overmeer vs. Jamie Bates

• Nordine Mahieddine vs. Felipe Micheletti

• Ertugrul Bayrak vs. Michael Boapeah

• Imad Hadar vs. Brice Kombou

• David Tuitupou vs. Strahinja Mitric