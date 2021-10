Hageman gaat comeback- én afscheidspartij vechten na hersentumor: ‘Toch mogelijk, dankzij God’

Exclusief interview In de cel, een rugblessu­re, kanker én een depressie: Jamal Ben Saddik ‘zag echt geen uitweg meer’

1 oktober Anderhalve maand in hechtenis vanwege vermeende betrokkenheid in de beruchte Sky-zaak, een gevaarlijke rugblessure, kanker die opnieuw om de hoek komt kijken én een depressie. Het absurde kalenderjaar 2021 wil kickbokser Jamal Ben Saddik (30), de grootste uitdager van Rico Verhoeven, op 23 oktober van zich af vechten in de Gelredome. Maar niet voordat hij zijn verhaal heeft verteld. ,,Ik zat er echt helemaal doorheen.”