Israel Adesanya onttroond na grootste verrassing in UFC-historie door Sean Strickland: ‘Kan iemand me wekken uit deze droom?’

Israel Adesanya is zondagochtend tijdens UFC 293 op krankzinnige wijze onttroond als wereldkampioen van de middengewichten. Sean Strickland zorgde in het Australische Sydney voor één van de grootste verrassingen in de historie van de Amerikaanse organisatie. Strickland verbaasde vriend en vijand door de zevenvoudig wereldkampioen via jurybesluit (49-46, 49-46 en 49-46) te verslaan.

De kersverse wereldkampioen ging de partij in als zware underdog tegen de Nieuw-Zeelandse vechter met Nigeriaanse roots. De hoofdpartij van het evenement in Sydney leek op papier slechts een formaliteit, maar Strickland toonde in het hol van de leeuw de onvoorspelbaarheid en schoonheid van de vechtsport.

Al in de eerste ronde kreeg de Amerikaan het publiek op de banken. Een kiezelharde rechtse directe bracht Adesanya aan het wankelen, maar ondanks een salvo aan hoeken overleefde ‘The Last Stylebender’ de ronde. De toon was op dat moment gezet en de vechtkunstenaar kon in de rondes erna nauwelijks een vuist maken. De uitmuntende defensie van Strickland was zonder twijfel doorslaggevend in het besluit van de jury.

Na afloop van de partij zagen we de 32-jarige Amerikaan als nooit tevoren. De brutale praatjesmaker was sprakeloos en vocht tegen zijn emoties tijdens het interview in de octogoon: ,,Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik geen woorden kan vinden. Wat is dit in godsnaam? Als ik aan het dromen ben, kan iemand me dan alsjeblieft wakker maken?”

Remy Bonjasky

Publiekstrekker tikt af na zeldzame verwurging

Thuisvechter Tai Tuivasa kreeg een pak slaag van de Russische reus Alexander Volkov. Hoewel ‘Bam Bam’ met enkele harde low-kicks nog uitstekend begon aan de partij, ging het al snel bergafwaarts met de publieksfavoriet. De 2,01 meter lange Volkov hield zijn opponent strategisch op afstand en landde in ronde 1 meer dan tachtig procent (!) van zijn stoten en trappen.

In de eerste ronde werd de Australiër nog gered door de bel, maar het mocht niet baten. Al worstelend was ‘Drago’ in de tweede ronde oppermachtig. De uitgeputte Tuivasa had weinig meer te vertellen en de zwaargewicht tikte kort voor de bel af tijdens een ongewone verwurging (Ezekiel choke) van Volkov.

Overige uitslagen

• Manel Kape verslaat Felipe Dos Santos via jurybesluit

• Justin Tafa verslaat Austen Lane op TKO, ronde 1

• Tyson Pedro verslaat Anton Turkalj op TKO, ronde 1

• Carlos Ulberg verslaat Da Woon Jung via submission, ronde 3

• Chepe Mariscal verslaat Jack Jenkins op TKO, ronde 2

• Jamie Mullarkey verslaat John Makdessi via jurybesluit

• Nasrat Haqparast verslaat Landon Quinones via jurybesluit

• Charles Radtke verslaat Blood Diamond via jurybesluit

• Gabriel Miranda verslaat Shane Young via submission, ronde 1

• Kevin Jousset verslaat Kiefer Crosbie via submssion, ronde 1

