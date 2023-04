Jake Paul open over zijn relatie met Jutta Leerdam: ‘Ik sta versteld van haar’

met videoYoutuber en profbokser Jake Paul heeft voor het eerst openheid van zaken gegeven over zijn kersverse relatie met schaatsster Jutta Leerdam. ,,Ze is een van de zuiverste mensen die ik in mijn leven heb ontmoet.”

In een nieuwe video van de Amerikaan, die deze week aankondigde dat hij op 5 augustus weer de ring in gaat, vertelt hij uitgebreid wat de Nederlandse schaatsster voor hem betekent. ,,Ik heb een nieuwe vriendin en dat is best cool”, aldus Paul. ,,Dat is zo verfrissend. Ze is een wereldkampioen en ik sta versteld van haar en haar arbeidsethos en wat voor een engel ze is. Ze is een van de meest zuivere mensen die ik in mijn leven heb ontmoet. Ze is oprecht en veranderde mijn perspectief.”

Na zes overwinningen op rij leed Paul anderhalve maand geleden zijn eerste nederlaag tegen Tommy Fury. Dankzij Leerdam zat de badboy niet lang bij de pakken neer. ,,Het heeft me geholpen om over deze nederlaag heen te komen”, zegt hij over zijn nieuwe liefde.



,,Toen ik op een donkere plek was, was ze er echt voor me en sprak ze over haar nederlagen. We begrepen elkaar in de dingen die ik doormaakte. Ze is zo’n zegen geweest. Dus Jutta, als je dit bekijkt: Hi, je bent geweldig’.’’

Eerder in de video was de 24-jarige Leerdam te zien in een privéjet, waarin ze tegenover Paul (26) zat, terwijl ze zijn hand continu vasthield. ,,Ik ben single en jij?”, daagde Leerdam haar nieuwe vriend uit. ,,Dat vindt hij niet leuk, he?” Paul reageerde: ,,Wat zijn we? Dat vinden we nog wel uit, het is lastig.”

Leerdam en Paul bevestigden anderhalve week geleden dat ze een relatie hebben. ‘I’m Dutch now’, schreef Paul bij foto’s waarop ze hand in hand lopen en rennen, waarbij hij het account van Leerdam ook vermeld had.

Eerder had Leerdam een relatie met collega Koen Verweij. In augustus vorig jaar gingen zij uit elkaar.