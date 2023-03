Jay Overmeer valt op bij Glory: ‘Wil uitstralen wat Rico Verhoeven uitstraalt’

Glory 84 in Rotterdam werd de avond dat frisse gezichten als Tyjani Beztati (25) en Jay Overmeer (26) zich lieten gelden met (technische) knock-outs. ,,Een fris gezicht zijn, dat is precies wat ik wil uitstralen”, aldus Overmeer, een goede vriend van Beztati. ,,We zijn twee nette jongens, voorbeelden voor de sport, net als Rico Verhoeven.”

Beztati versloeg Petchpanomrung Kiatmookao (kortweg Petch) na een goede trap op het lichaam van de Thai in de vierde ronde. Voor de 25-jarige Amsterdammer, die onder Marokkaanse vlag vecht, was het de vierde keer dat hij de lichtgewichtkampioensriem van Glory om zijn schouder mocht hangen.

De zeer dominant vechtende Beztati profiteerde van het feit dat Petch, die normaal een gewichtsklasse lager vecht en daar kampioen is, bijna twintig centimeter kleiner is. Zijn reikwijdte speelde ‘The Wonderboy’ perfect uit, onder toeziend oog van zijn vriend Jay Overmeer, die op zijn beurt van de Brit Jamie Bates won.

Overmeer straalde in het Topsportcentrum Rotterdam. Met zijn vierde zege op rij in de Glory-ring bij de weltergewichten lijkt een title shot tegen kampioen Endy Semeleer in de maak, om zo – net als Beztati – uiteindelijk óók te mogen pronken met een kampioensriem. ,,Tyjani en ik zeiden in de kleedkamer tegen elkaar dat dít onze tijd is. Dat we jong en gretig zijn.”

Volledig scherm Jay Overmeer plaatst een trap op het hoofd van Jamie Bates. © PJ ROCA / Glory

Je bent één van de frisse gezichten van Glory, samen met Tyjani.

Overmeer: ,,Het is goed dat je dat denkt. Dat wil ik ook uitstralen. Dat we twee nette jongens zijn, voorbeelden voor de sport. Net als Rico Verhoeven, zeg ik altijd. We willen er goed uitzien voor de sport. Steeds meer mensen kickboksen, je hebt boksen op de Zuidas. Ik vind het alleen maar leuk.”

Heeft de sport dat nodig, nieuwe gezichten?

,,Ja, vind ik wel. Glory moet zich niet alleen richten op de zwaargewichten, maar ook op jongens als Tyjani en ik. De zwaargewichten zijn goed en leuk, maar nog meer aandacht voor ons zou goed zijn.”

Heb je een route in je hoofd voor de komende tijd?

,,Helemaal niet, dat heb ik nooit gedaan. Wat ik laat zien, is anders dan de rest van de vechters. Een heel nieuwe, frisse stijl. Ik train er hard voor en doe het al heel lang. Nu komt het er heel mooi uit en dat is waarvan ik heb gedroomd. Kickboksen is mijn hobby en dat is uitgegroeid naar vier overwinningen in de ring bij Glory. De sport wil ik de rest van mijn leven doen. Ik ben personal trainer, geef kinderen kickboksles. Maar als actieve vechter wil ik nog zo lang mogelijk door. Ik zit er helemaal in, ik kan echt niet meer stoppen.”

Ook Khbabez valt op en daagt Abena uit

Lichtzwaargewicht Tarik Khbabez (30) won zeer overtuigend van Daniel Toledo uit Spanje op Glory 84. Toledo belandde buiten de touwen na het geweld van ‘The Tank’. Toen Toledo aangaf door te willen, gooide zijn trainer de handdoek in de ring: een teken dat hij het niet verstandig vond om door te gaan. Zo won Khbabez op technische knock-out in de tweede ronde. Khabez verloor onlangs een titelgevecht van Sergej Maslobojev en daagde nu de nieuwe kampioen Donegi Abena uit, die vanuit het publiek enthousiast reageerde. ,,Donegi, je bent mijn broer, maar ik wil de titel.”



Volledig scherm Hét moment in het gevecht tussen Tyjani Beztati en Petch. © PJ ROCA / Glory