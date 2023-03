Kickbokser Alistair Overeem geschorst vanwege schenden dopingregels Glory

,,Alistair Overeem is verwijderd van de Glory-ranglijst en zijn gevecht tegen Badr Hari is omgezet naar ‘no contest’ vanwege een schending van Glory’s antidopingregels”, meldt een woordvoerder van Glory.

Overeems team sprak na de positieve plas, na het gevecht met Badr Hari in oktober vorig jaar, van minimale sporen van een niet-prestatiebevorderend middel . Lange tijd leek Overeem na die ‘zege’ op Hari op weg naar een titelgevecht met Rico Verhoeven, maar door de dopingperikelen én de ontwikkeling van Antonio Plazibat verschoof de focus al snel naar een confrontatie tussen de Kroaat en Verhoeven. Omdat ‘The King of Kickboxing’ nu geblesseerd is, vecht Plazibat eerst om een interim-titel in juni. De winnaar van die partij vecht na de zomer tegen Verhoeven.

Ook Mohammed J. (26) is door Glory verwijderd uit de ranglijsten. De kickbokser wordt verdacht van wapen- en drugshandel. ,,Het Glory-beleid is om vechters van de ranglijst te verwijderen wanneer ze vastzitten, totdat er meer duidelijkheid is over de situatie of er een uitspraak is gedaan”, aldus de organisatie. ,,Glory tolereert geen criminele activiteiten van vechters.”