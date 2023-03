Kickbokser Tyjani Beztati: ‘Als FC Barcelona wil je niet tegen de nummer 18 spelen, maar tegen Real Madrid’

Glory komt met ‘kampioe­nen­ge­vecht’ in Rotterdam na blessure Rico Verhoeven

Kickboksorganisatie Glory komt met een vervangend evenement op de proppen nadat Collision 5, met een gevecht tussen Rico Verhoeven en Antonio Plazibat, uitgesteld moest worden tot na de zomer door een blessure van ‘The King of Kickboxing’. Op 11 maart treffen de kampioenen in het licht- en vedergewicht elkaar in het Topsportcentrum Rotterdam, Tyjani Beztati en de Thaise Petch.