Kickboksveteraan Errol Zimmerman staat voor MMA-debuut bij KSW in Polen

Errol Zimmerman is een zeer vertrouwde naam in het kickboksen, maar de 36-jarige vechter legt zich nu toe op MMA (mixed martial arts). De Poolse organisatie KSW zet Zimmerman op 22 april tegenover Tomasz Sarara uit Polen.

Zimmerman kickbokste meer dan honderd partijen, waarin hij onder meer won van Rico Verhoeven, van wie hij later ook twee keer verloor. Ook Sem Schilt, Remy Bonjasky, Peter Aerts en Badr Hari waren ooit zijn tegenstanders, al verloor hij al die partijen. Tegenwoordig is Zimmerman actief voor KSW uit Polen. Hij vocht één keer eerder voor die organisatie, in een kickbokspartij met aangepaste regels. Daarin versloeg hij de voormalige KSW-zwaargewichtkampioen Marcin Rozalski.

Nu debuteert hij in de MMA bij KSW. Zimmerman ging in 2008 eenmalig een MMA-gevecht aan en verloor die van Ikuhisa Minowa. Nu komt hij Sarara tegen, een voormalige kickbokser en muay thai-vechter die zich sinds kort ook toelegt op MMA. Sarara won zijn eerste partij, maar verloor zijn tweede vorig jaar van Arek Wrzosek. Die laatste kennen we nog van zijn (kickboks)partijen tegen Badr Hari onder de vlag van Glory. Wrzosek versloeg Hari en de rematch werd gestaakt door rellen op de tribunes, die uiteindelijk het ontslag van Wrzosek bij Glory inleidden.

Zimmerman vecht op een evenement dat de naam XTB KSW 81 draagt en in Nederland te volgen is via Viaplay.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.