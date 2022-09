Melvin Manhoef neemt afscheid met nederlaag in lang uitgesteld gevecht met Yoel Romero

MMA-vechter Melvin Manhoef werd in maart wereldnieuws door drie inbrekers te overmeesteren. De gekwetste hand die hij daaraan overhield, gooiden de voorbereiding op zijn volgende gevecht, wat later bleek zijn laatste, behoorlijk in de war.



Manhoef zou eigenlijk op 4 mei in actie komen tegen Romero, maar door een verijdelde inbraak keurden dokters de MMA-vechter af om in Parijs de Bellator-kooi in te stappen. Manhoef ging in mei overigens wel de kooi in, maar alleen voor een kort gesprek na het gevecht van Romero tegen de Amerikaan Alex Polizzi. Romero maakte indruk en won in de slotsecondes via een technische knock-out. Vanavond was hij in Dublin dus ook te sterk voor Manhoef, die dus afscheid moet nemen met een nederlaag.