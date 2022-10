Niet Badr Hari, maar Alistair Overeem zet de verhoudingen (even) op scherp bij weging voor Collision 4

Een dag voordat Badr Hari en Alistair Overeem elkaar treffen in de Gelredome voor Collision 4 , ging het er gemoedelijk aan toe bij de traditionele weging, persconferentie en staredown . Alleen Overeem nam even het woord richting Glory-baas Scott Rudmann over wereldkampioen Rico Verhoeven, die officieel binnen een jaar zijn titel verdedigd moet hebben, maar dat niet doet.

Rudmann dreigde eerder richting kamp-Rico Verhoeven dat zijn titel wel eens vacant zou kunnen komen te staan als hij niet binnen een jaar een nieuw titelgevecht aan zou gaan. In december vorig jaar versloeg ‘The King of Kickboxing’ uitdager Jamal Ben Saddik en nu komt Verhoeven, na maanden blessureleed, uit op zijn eigen evenement Hit It op 29 oktober. Dat hij dat evenement mocht organiseren, is contractueel vastgelegd. Pas in het voorjaar vecht hij weer onder de vlag van Glory.

Kamp-Verhoeven wees al snel na die dreigingen van Rudmann op het feit dat Verhoeven wel vaker vanwege omstandigheden die terugleidden naar zijn tegenstander of Glory zelf, meer dan een jaar inactief was. Dat was toen geen probleem, dus dat moet het nu ook niet zijn, klonk het. Rudmann heeft zijn keutel inmiddels ingetrokken, bleek vandaag toen Overeem hem tijdens de persconferentie confronteerde met Verhoevens inactiviteit.

Volledig scherm Alistair Overeem. © ANP

Overeem: ,,Hij is bezig met Dancing on Ice, of zo”, zei de 42-jarige Nederlander, wijzend op Verhoevens sport- en entertainmentshow. ,,Technisch gezien is hij geen kampioen meer en is dít gevecht om de titel, omdat híj op zijn eigen evenement staat. Sorry, Rico. Hij koos ervoor om niet tegen mij te vechten. Scott?”

Rudmann: ,,Hij was geblesseerd en heeft de laatste tien jaar iedereen verslagen. We hebben besloten hem een beetje extra tijd te geven. Hij gaat zijn titel snel verdedigen.” Overeem kon er uiteindelijk wel om lachen. ,,Hij verdient het. Ik wil ook niet te disrespectvol zijn. Hij heeft geweldig werk verricht en zijn stempel gedrukt met al zijn gevechten.”

Beluister hier de special van de AD-vechtsportpodcast In de Ring, met Remy Bonjasky en gast Melvin Manhoef, waarin wordt vooruitgeblikt op Collision 4 en ook het afscheid en de carrière van Manhoef ruimschoots aan bod komen:

Hari bleef op de achtergrond in dit gesprek: ,,I’m good.” Sowieso hield de 37-jarige Marokkaanse Nederlander zich rustig. Hij glimlachte vrijwel constant, klapte voor Tiffany van Soest, de vrouw die afdwong dat haar gevecht morgen het co-main event is, knikte vaak naar de zaal en benadrukte dat iedereen ervan moest gaan genieten morgen. Door Overeem werd hij een gewond dier genoemd, na zijn nederlagen van de afgelopen jaren. ,,Ach, zijn laatste zeven jaar waren ook niet geweldig”, aldus Hari.

Volledig scherm © ANP

,,Laten we eerlijk zijn. Dit is vechtsport: je hebt goede en soms ook slechte jaren. We hebben allebei heel lange carrières waarin je ups en downs meemaakt. Dat geldt ook voor hem. Morgen gaan we zien wie het gewonde dier is. Ik blijf in elk geval niet hangen in wat er in het verleden is gebeurd.”