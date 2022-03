Ontvang de column en podcast van Remy Bonjasky direct in je mail

Video Sensatie in UFC: kampioene Amanda Nunes van troon gestoten door verwurging

Amanda Nunes bleef lang ongeslagen in de UFC, tot afgelopen nacht in Las Vegas. De kampioene (bantam en vedergewicht) moest haar meerdere erkennen in Julianna Pena, deze pakte daarmee de titel in de bantamklasse af van de Braziliaanse.

12 december