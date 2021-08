Op deze datum maakt Germaine de Randamie in New York haar UFC-rentree

Kielholtz grijpt nipt naast Bellator-ti­tel: ‘Nu niet, maar in de toekomst ben ik zeker kampioen’

17 juli Denise Kielholtz is er niet in geslaagd om de Bellator MMA-wereldtitel (vlieggewicht) te veroveren. Ze verloor in de Mohegan Sun Arena in Connecticut van Juliana Velasquez.