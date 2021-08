Overeem kan kickbokswereld op z’n kop zetten met winst op Verhoeven: ‘De uitdaging ligt bij mij’

Alistair Overeem bij rentree direct gekoppeld aan Rico Verhoeven in wereldti­tel­ge­vecht

22:12 Alistair Overeem (41) gaat het bij zijn eerste Glory-partij sinds zijn terugkeer in het kickboksen direct opnemen tegen de man die al jaren op de troon zit bij de zwaargewichten, Rico Verhoeven. Het gevecht om de wereldtitel is de ‘main act’ bij Glory 79, het evenement dat op 23 oktober gepland staat in de Gelredome in Arnhem.