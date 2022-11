Podcast | Deze man bepaalt tegen wie Rico Verhoeven vecht: in gesprek met Robbie Timmers en Remy Bonjasky

In een speciale editie van In de Ring, de vechtsportpodcast van het AD, is Robbie Timmers te gast. Hij is de matchmaker van kickboksorganisatie Glory en bepaalt dus wie tegen wie vecht. In drie rondes wordt hij aan de tand gevoeld door vechtsportverslaggever Tim Reedijk en huisanalist Remy Bonjasky: over zijn baan, de zwaargewichtdivisie bij Glory en het evenement van komende zaterdag.

In de eerste ronde komt het werk van onze gast Robbie Timmers ter sprake. Want hoe kom je in een rol dat jij bepaalt wie tegen wie vecht binnen de grootste kickboksorganisatie ter wereld? Hoe ziet een werkweek eruit? Hoe is hij in Thailand terechtgekomen? En wat voor vervelende telefoontjes krijgt hij?

In de tweede ronde gaat het over de zwaargewichtdivisie van Glory en geeft Timmers tekst en uitleg over de casus tussen trainingsmaatjes Antonio Plazibat en Jamal Ben Saddik, die een onderling gevecht weigerden. Plazibat vecht nu tegen Raul Catinas op Glory 82, komende zaterdag in het Duitse Bonn. En hoe denkt Timmers over de uiteindelijke opvolging van de uithangborden Rico Verhoeven en Badr Hari?

De matchmaker geeft aan dat een titelgevecht tussen Verhoeven en Alistair Overeem in het voorjaar nog geen uitgemaakte zaak is. ,,Ik ga dat niet bevestigen. Als je Alistairs partij tegen Badr gezien hebt, met de overwinning, dan heeft hij bewezen een goede contender te zijn. Maar we hebben ook Plazibat rondlopen die al heel lang als eerste gerankt is. We moeten eerst zijn partij zaterdag zien. Mocht hij die winnend afsluiten, dan zou hij absoluut een optie kunnen zijn. Sporttechnisch gezien is hij al een tijdje de nummer één achter Verhoeven. Matchmaking is een momentopname, je bekijkt per moment wat de meest geschikte partij is voor het publiek en de sport. Het is afwachten wat het gaat worden.”

Tenslotte gaat het over Glory 82. Plazibat tegen Catinas, is dat nu een leuke match-up of niet? Wat vinden Timmers en Bonjasky van de twee mannen die om de Glory-weltergewichttitel knokken, Endy Semeleer en Alim Nabiyev? En Bonjasky deelt complimenten uit aan Jay Overmeer, die indruk maakte op Glory Rivals 3.

Volledig scherm Remy Bonjasky, Tim Reedijk en Robbie Timmers tijdens de opname van In de Ring. © AD

