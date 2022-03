Podcast met Remy Bonjasky | ‘Badr Hari is niet meer de finisher van vroeger en wordt elke keer afgemaakt’

In de vierde editie van In de Ring gaat het logischerwijs over de nasleep van Glory 80, het ontslag van Arkadiusz Wrzosek en het vraagstuk Badr Hari. In de vorige podcast deed Remy Bonjasky een belofte.

Quote Ik ben ook niet de beroerdste Remy Bonjasky ,,Badr moet echt winnen. Als hij niet wint, geef ik voor honderd man gratis een seminar hier in mijn sportschool. Gratis en voor niets. Honderd man mag zich aanmelden. De datum moeten we dan bepalen met elkaar. Dit keer moet Badr echt, echt winnen. Het maakt niet uit hoe, zo lang hij maar met zijn handen omhoog staat. Ik denk ook echt dat Badr gaat winnen.”



Bonjasky wordt geconfronteerd met zijn woorden, nu de officiële uitslag van het gevecht tussen Hari en Wrzosek op een gelijkspel is gezet. Hari was de sterkste in ronde één, waar de Pool dat in de tweede ronde was. Wrzosek had wel het voordeel dat hij Hari acht tellen bezorgde. Snel daarna maakten rellen op de tribune een einde aan het evenement. Feit is: Badr Hari won niet in Hasselt.

Bonjasky toonde zich in de nieuwste podcast een sportief verliezer. ,,Hij heeft niet gewonnen, ook niet verloren”, zei hij lachend. ,,Ik ben er niet van om te proberen eronderuit te komen. Misschien moeten we het gewoon doen. Ik ben ook niet de beroerdste. Ik heb de weddenschap misschien niet verloren, maar ik denk dat we het gewoon moeten regelen. We gaan een datum prikken en het weggeven via deze site. De eerste honderd aanmeldingen mogen meedoen. We moeten even kijken hoe we dat gaan doen, daar komen we op terug.” Binnenkort komt er via deze website meer naar buiten over de seminar die Bonjasky gaat geven.

In de podcast gaat de voormalig K-1-winnaar verder dieper in op het ontslag van Wrzosek, die als zondebok is aangewezen na de dramatische avond in Hasselt. Hoe kijkt Bonjasky aan tegen deze discutabele beslissing? In de derde ronde, de nieuwsronde, vertelt Bonjasky een fraaie anekdote over Melvin Manhoef. Die kwam deze week in het nieuws omdat hij een inbraak in zijn woning verijdelde. ,,Ik heb ze uit de auto getrokken en op hun knieën gezet”, vertelde Manhoef onder meer.

Verder gaat het over Nieky Holzken, Reinier de Ridder, het vervangende Glory-evenement voor gedupeerden én over de samenwerking tussen Enfusion en Viaplay. In de laatste ronde, het vragenrondje, beantwoordt Bonjasky drie vragen van luisteraars.

Vragen voor Bonjasky

Volledig scherm Remy Bonjasky laat in gesprek met verslaggever Tim Reedijk in de podcast In de Ring zijn licht schijnen over de vechtsportwereld. © DPG Media