Rake klappen, KO's en een prachtig slotoffensief: bekijk hier hoogtepunten van Enfusion

In Alkmaar is zaterdagavond gevochten tijdens Enfusion #105. Nederlander Darryl Verdonk stond in de ring tegenover de Griek Vaggelis Sumpakas, de Franse vechter Bilal Chareuf kreeg het zwaar te verduren tegen zijn Mohamed Touchassie en met een geweldig slotakkoord weet Bchiri Sam Tevette te verslaan. Bekijk hier de hoogtepunten.