Rico Verhoeven geopereerd aan knie: ‘Dit is geen obstakel, maar een kans’

Met video Rico Verhoeven lovend over Badr Hari, maar boos op Alistair Overeem: ‘Niet kampioen­waar­dig’

Niet Badr Hari of Alistair Overeem meldde zich vannacht als eerste bij de media na Collision 4 in de Gelredome, nee, Rico Verhoeven nam het woord voordat Overeem arriveerde. Hij bekritiseerde de winnaar van het hoofdgevecht en had juist lovende woorden over de loopbaan van Hari, die lijkt te stoppen met kickboksen.

9 oktober