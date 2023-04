Rico Verhoeven krijgt in najaar gevecht met toernooiwinnaar Osaro of Plazibat voor zijn kiezen

Als zijn knieblessure verholpen is, mikt Glory-zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven (34) op een titelgevecht eind oktober of begin november. Zijn tegenstander daarin wordt Antonio Plazibat of Tariq Osaro. Laatstgenoemde won vanavond een viermanstoernooi in Rotterdam Ahoy, wat hem een grote stap dichterbij Verhoevens kampioensriem bracht. Endy Semeleer op zijn beurt verdedigde zijn weltergewichttitel vanavond overtuigend tegen Murthel Groenhart.

Osaro vocht vanavond met Murat Aygün, Jahfarr Wilnis en Enver Sljivar een viermanstoernooi uit. Glory-debutant Aygün, die aanvankelijk in het voorprogramma zat, verving op het laatste moment Luis Tavares, die zich vanwege een bacteriële infectie had afgemeld. Zowel Osaro als Aygün wonnen hun halve finale vrij snel en zonder al te veel geleden schade: Osaro van Wilnis in de tweede ronde op knock-out en Aygün van Sljivar op technische knock-out aan het einde van de eerste ronde.

In de finale toonde Osaro, die onder Nigeriaanse vlag vecht, het klasseverschil met Aygün aan. Hij won alle drie rondes overtuigend en pakte zijn toernooizege op technische knock-out, nadat Aygün vier keer een knockdown te verwerken had gekregen.



Na zijn zege mag ‘Cookie’ met Plazibat, zijn trainingsmaat bij Mike’s Gym, knokken om de interim-titel in het zwaargewicht op 17 juni. De winnaar van dat gevecht is de nieuwe uitdager van Rico Verhoeven, die mikt op een rentree in het najaar. Osaro weet nu al dat hij verzekerd is van een plek bij de acht zwaargewichten die in december in actie komen in de Glory Grand Prix, het K-1-achtige toernooi dat de kickboksorganisatie dit jaar opzette. Hij is daarmee de eerste bevestigde deelnemer voor dat toernooi.

Behalve het gevecht tussen Plazibat en Osaro op 17 juni wordt die avond in Rotterdam Ahoy ook om de middengewichttitel gestreden, door kampioen Donovan Wisse en uitdager Serkan Ozcaglayan. Dat was al lange tijd duidelijk, maar maakte Glory gisteren officieel bekend op de persconferentie.

Endy Semeleer (27) verdedigde vanavond met overtuiging zijn weltergewichttitel tegen de door Glory teruggehaalde Murthel Groenhart. In alle vijf rondes was hij de baas over zijn tegenstander, die drie keer naar het canvas ging (knockdown). Semeleer werd in november vorig jaar weltergewichtkampioen door, na een discutabele jurybeslissing, Alim Nabiyev te verslaan. Die vond het oneerlijk dat hij geen rematch aangeboden kreeg. Matchmaker Robbie Timmers had beoordeeld dat de vorige partij tussen Nabiyev en Semeleer niet vermakelijk genoeg was. Groenhart kreeg wél zijn kans, maar was in alle vijf rondes de mindere en verloor dus na een unanieme jurybeslissing.

Michael Duut vs. Mo Amine (lichtzwaargewicht): Amine wint op jurybeslissing (unaniem).

Berjan Peposhi vs. Jan Kaffa (vedergewicht): Kaffa wint op jurybeslissing (unaniem).

Fabio Kwasi vs. Nikola Filipovic (zwaargewicht, voorprogramma): Filipovic wint op jurybeslissing (meerderheid).

Maksymilian Bratkowicz vs. Brice Kombou (middengewicht, voorprogramma): Kombou wint op technische knock-out.

